Hakkari'de sağanakta kayan otomobil tabelaya çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:
Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarındaki tabelaya çarparak durdu.
Müdahale ve yaralının durumu:
Kazada, otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi; çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma ve son gelişmeler:
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TABELAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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