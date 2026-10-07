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Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova yolunda kafa kafaya çarpışma: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı

Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova yolunda kafa kafaya çarpışma: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı

Hakkari'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardaki kişilere yapılan ilk müdahalede çok sayıda yaralı tespit edildi.

Kaza ve müdahale:

Kaza sırasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti ve çevredeki hastanelere sevkini sağladı.

Tedavi ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ağır durumda olan 2 yaşındaki kız çocuğu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNUN HARUNA KÖYÜ MEVKİİNDE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI...

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNUN HARUNA KÖYÜ MEVKİİNDE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI, 2 YAŞINDAKİ BİR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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