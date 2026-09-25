Hakkarili eğitimci Fuji zirvesine çıktı, sırada Elbruz var

Hakkari'den Japonya'ya ulaşan bir tırmanış hikâyesi:

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili eğitimci ve spor adamı Erol Hanlıgil, Japonya’nın simge noktalarından 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağına başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Eğitim ve spor alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hanlıgil, bu çıkışla dağcılık tutkusunu uluslararası boyuta taşıdığını gösterdi.

Tırmanışlar ve ilham verme amacı:

Hanlıgil, dağcılığı yalnızca bir spor olarak görmediğini, aynı zamanda gençlere hedef koyma, disiplin ve direnç örneği sunma aracı olarak benimsediğini belirtiyor. Daha önce Tanzanya’daki 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro zirvesine de çıkan Hanlıgil, Fuji çıkışıyla birikimini artırdı ve Hakkari’deki çocuklarla gençlere örnek olmayı sürdürüyor.

Gelecek hedef ve hazırlık süreci:

Hanlıgil’in bir sonraki hedefi, Kafkaslar’ın ve Avrupa’nın en yüksek noktası kabul edilen 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz olarak açıklandı. Bu hedef doğrultusunda fiziksel hazırlık ve teknik antrenmanlarını sürdüren eğitimci, yeni rotalarla başarı hikâyesini uzatmayı planlıyor. Hanlıgil’in tırmanışları, bölgede spor kültürünü yayma ve gençleri zorluklara karşı motive etme çabalarının somut bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Bu tür uluslararası deneyimler, Hanlıgil’in hem kişisel hem de toplumsal hedefleriyle örtüşüyor; gençlere örnek olma ve sporu bir gelişim aracı olarak gösterme yaklaşımı, önümüzdeki tırmanışlarda da vurgulanacak unsurlar arasında yer alıyor.

HAKKARİLİ EĞİTİMCİ VE SPOR ADAMI EROL HANLIGİL, JAPONYA'NIN SİMGE NOKTALARINDAN 3 BİN 776 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ FUJİ DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPTI.