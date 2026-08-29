Hakkâri'nin sağlık kadrosuna 266 yeni hekim takviyesi

Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kurası sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası tamamlandı. Kurada Hakkâri'ye tahsis edilen toplam hekim kadrosu 266 olarak açıklandı.

Dağılım ve uzmanlıklar:

Kurada Hakkâri'ye ayrılan kadroların dağılımı şu şekilde belirlendi: 4 yan dal uzmanı, 35 uzman hekim ve 227 pratisyen hekim. Tahsis edilen uzman hekim kadroları arasında farklı branşlarda önemli sayıda uzman yer almaktadır.

Yerel sağlık hizmetlerine etkisi:

Hakkâri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kadroların il genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına vurgu yapıldı ve tahsislerin Hakkâri’ye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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