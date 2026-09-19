Hakkı Bayraktar güven tazeledi: Manisa kent konseyi sekiz vizyon projeyle yola devam

genel kurul ve seçim:

Manisa Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Manisa Kültür Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan seçimde mevcut başkan Hakkı Bayraktar yeniden başkanlığa seçildi. Bayraktar ve yeni yürütme kurulu üyeleri, görevlerini 3 yıl süreyle sürdürecek.

Genel kurula; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Ziya Çiçek, YENİ Parti Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Divan başkanlığına İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç seçilirken, divan katipliklerini Mehriban Kocaağa Daşdemir ve Zuhal Güneş üstlendi.

başkanın ilkeleri ve vurguları:

Tekrar seçilen Hakkı Bayraktar konuşmasında kent konseylerini katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımladı. Bayraktar, 14 Ağustos 2024 seçimleriyle verilen sözün, Manisa’nın çok sesliliğini ortak güce dönüştürmek olduğunu hatırlattı ve kent konseyinin sadece toplantı yapan bir yapı değil; vatandaş taleplerini yerel yönetime taşıyan, kurumlar arası köprü kuran ve çözüm önerilerinin takipçisi bir organ olduğunu belirtti.

Bayraktar, kentte yaşayan herkesin; yaşı, mesleği, siyasi görüşü, engel durumu, ekonomik koşusu veya ilçesi ne olursa olsun kente ilişkin söz sahibi olması gerektiğini vurguladı ve konseyin hiçbir kişi, kurum ya da siyasi görüşün "arka bahçesi" olmadığını; ortak vicdan, ortak akıl ve ortak söz olma görevini sürdüreceğini ifade etti.

sekiz stratejik vizyon projesi ve uygulama adımları:

Bayraktar, yürütme kurulu ve çalışma grupları tarafından hazırlanan sekiz stratejik vizyon projesinin uygulanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, projelerin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm grupların oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Projeler kapsamında öne çıkan uygulama adımları şunlar:

Altın Çınar Yaşam Merkezi için ilk adım olarak, Ege Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde yer alan 186 metrekarelik alanın kiralanması yönünde çalışmalar başladı.

Arıtılan suyun tekrar kullanımı ve infiltrasyonu projesinde Sarıgöl pilot bölge olarak seçildi; uygulama çalışmaları başlatıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'ndeki arıtma tesisinden çıkan suyun yeniden kullanılabilmesi amacıyla kampüs içindeki boş araziye kavak ağaçları dikilmesi planlanıyor; hem suyun geri kazanılması hem de elde edilecek gelirin üniversite vakfına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin kent dışına nakli ve Tarımcılar Sitesi projesiyle zirai ilaç bayilerinin yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve modern bir tarımcılar sitesinin kurulması amaçlanıyor; gerekli alanın imar planlarında tahsisi için ilgili birimler ile görüşmeler sürüyor.

Aigai Antik Kenti tanıtımı projesi ile Yuntdağı bölgesindeki antik kentin tanıtımı ve bölge turizminin desteklenmesi hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarından birinin Aigai'de yapılması önerisi sunulsa da altyapı yetersizliği nedeniyle erteleme kararı alındı; engelli vatandaşların antik kenti ziyaret edebilmesi için ulaşım desteği sağlanması planlandı.

Uzun yıllardır yapılmayan Manisa'nın fetih şenliklerini yeniden canlandırmayı amaçlayan Manisa'nın Fethi Kutlamaları projesi, etkinlik takvimine alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı programına konuldu. Ayrıca Manisa Kültür Mirası QR Bilgi Sistemi ile tarihi eserlerin mobil cihazlardan Türkçe ve İngilizce olarak görsel ve işitsel içerikle tanıtılması hedefleniyor.

Manisa Kent Sempozyumu projesiyle; sağlık, çevre, ulaşım ve deprem gibi temel konularda kentin sorunlarının tespiti ve bilimsel çözüm önerilerinin geliştirilmesi planlanıyor. Turizmin geliştirilmesi için turizm ve kooperatifçilik komisyonlarının oluşturulması ve stratejik bir turizm yol haritası hazırlanması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

yeni dönem öncelikleri ve teşekkür:

Bayraktar, yeni dönemde daha fazla katılım, güçlü çalışma grupları ve yaygın mahalle temasına öncelik vereceklerini; sekiz stratejik vizyon projesinin uygulama süreçlerini yakından takip edeceklerini söyledi. Çevre ve Gediz'e yönelik bilimsel veriye dayalı çalışmaların artırılacağını, gençlerin, kadınların, çocukların ve engelli bireylerin karar süreçlerine doğrudan katılımının güçlendirileceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda kent konseyinin çalışmalarına katkı sunan kamu kurumları, belediyeler, üniversite, meslek odaları, sendikalar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve basın mensuplarına teşekkür eden Bayraktar, konseyin şeffaf, hesap verebilir ve çözüm odaklı bir anlayışla Manisa'nın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

yürütme kurulu:

Genel kurulda yapılan seçim sonucu belirlenen Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Abdülkadir Hasbutçu, Destan Bulgay, Erkan Akbalık, Halim Şivecan, Kenan Tozak, Lütfi Vural, Mehmet Veysi Dörtbudak, Mehriban Kocaağa Daşdemir, Münevver Türmen Yavuz, Nedim Zurnacı, Sevnur Alpon, Zuhal Güneş. Bayraktar, kendisine ve ekibine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

MANİSA KENT KONSEYİ OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN HAKKI BAYRAKTAR, YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ. BAYRAKTAR VE YENİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 3 YILLIĞINA GÖREV YAPACAK.