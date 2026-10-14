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Halatlarla kurtarılanlar: Ayazağa'da derenin taşması yolları ve araçları sürükledi

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası derenin taşmasıyla yollar sular altında kaldı; çevredekiler bağladıkları halatlarla mahsurları ve araçları kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Halatlarla kurtarılanlar: Ayazağa'da derenin taşması yolları ve araçları sürükledi

Ayazağa'da dere taştı, yollar sular altında kaldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde etkili olan sağanak yağış sonucu dere taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kısa sürede mahsur kaldı.

Mahsur kalanların kurtarılması:

Mahsur kalanların yardımına önce çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla vatandaşlar güvenli bölgelere çekildi ve böylece daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Kurtarma sırasında vatandaşların koordineli çalışması dikkat çekti.

Araçların sürüklenmesi ve görüntüler:

Sel sularının etkisiyle bazı araçlar yolda sürüklendi. Kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar, çevredeki kişilerin kameralarına yansıdı; bu görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Mahsur kalanların halatlarla kurtarılması ve araçların sürüklendiği anlar, bölgedeki kısa sürede gelişen müdahalelerin ve yaşananların görsel kayıtlarıyla belgelendi.

İSTANBUL SARIYER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, HALAT YARDIMIYLA...

İSTANBUL SARIYER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI. VATANDAŞLARIN KURTARILMA VE ARAÇLARIN SUDA SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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