Halaydan yükselen birlik: başkan Büyükakın Vanlılarla omuz omuza

Etkinlikte coşku ve katılım:

Kocaeli Van İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Geleneksel Halay Şöleni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vanlı vatandaşlarla birlikte halaya girerek etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

Büyükakın'ın birlik mesajı:

Başkan Büyükakın, halayın toplumsal dayanışmanın ve ortak duygunun görünür hâli olduğunu vurguladı. "Halay sadece ellerin, bazen parmakların birbirine tutunarak insanların eğlendiği bir aktivite değil. Halay birlik ve beraberliğin sembolü. Bizi neşede bir araya getiren, bizi aynı ritimde tutan, aynı duyguyu hissettiren, ruhun şekle akseden yönü halay. Halay da bizim, horon da bizim. Biz birlikte Türkiye’yiz." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve geleceğe bakış:

Büyükakın, kardeşlik ve dayanışmanın toplum için öncelikli olduğunu belirterek, "Burada kardeşlik olmazsa, evde huzur ve birlik olmazsa kimseye faydamız olmaz. Önce burada kardeş olacağız, birleşeceğiz, yaralarımızı beraber saracağız. Zorlukları beraber aşacağız, omuz omuza vereceğiz ve yarının güçlü ve büyük Türkiye’sini hep birlikte, kardeşçe, barış ve huzur içinde inşa edeceğiz." dedi. Konuşmasında dünyanın mazlum coğrafyalarına da barış ve kardeşlik taşıma niyeti üzerinde durdu.

Teşekkür ve hediyeler:

Gecenin sonunda Dernek Başkanı Mehmet Aksu, Başkan Büyükakın'a yöresel ürünlerden oluşan bir hediye takdim ederek teşekkür etti. Program, katılımcıların halayları ve birliktelik görüntüleriyle sona erdi.

KOCAELİ’DE VANLILARIN DÜZENLEDİĞİ GELENEKSEL HALAY ŞÖLENİ’NE KATILAN KBB BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ. BÜYÜKAKIN, HALAYIN BİRLİK VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ OLDUĞUNU BELİRTEREK, “HALAY DA BİZİM, HORON DA BİZİM” DEDİ.