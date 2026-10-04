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Halı yıkamacıda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda çıkan kavgada M.C.K.'nin bıçakladığı H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) yaralandı; M.A.Y.'nin durumu ağır, polis şüpheliyi arıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Halı yıkamacıda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesindeki bir halı yıkamacıda, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.C.K. isimli şüpheli, H.E.Ö. (22) ile M.A.Y. (23) isimli şahıslara bıçakla saldırdı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürülen yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer yaralının ise tedavisine ilişkin resmi sağlık detayları yetkililerce paylaşılmadı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, kayıplara karışan şüpheli M.C.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan diğer kişilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, olayla ilgili bulguların değerlendirildiği ve gerekli adli işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş&#039;ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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