Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Haliç yağmurun ardından kahverengiye büründü

İstanbul'da etkili sağanak nedeniyle Haliç'in rengi kahverengiye döndü ve tamamen çamura bulandı; dron görüntüleri bölgedeki su taşkınlarını da ortaya koydu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Haliç yağmurun ardından kahverengiye büründü

Haliç'in görünümü yağış sonrası değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası kentin simgelerinden Haliç tamamen çamura büründü. Suyun rengi kahverengiye dönerken, sahil kesimlerinde ve yüzey akışlarının ilk toplandığı noktalarda bulanıklık havadan net şekilde izlenebildi.

Şiddetli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi; sokakları su bastı, dereler taştı ve birikintiler bazı bölgelerde hareketliliğe neden oldu. Haliç'te gözlemlenen renk değişimi, yağışın getirdiği toprak ve organik madde akışının görsel etkisini ortaya koydu.

hava görüntüleri ve gözlemler:

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Haliç'in geniş bir alanda kahverengi tonlara büründüğü, su yüzeyindeki bulanıklığın kıyı şeritlerinden açık suya doğru yayıldığı görülüyor. Görüntüler, yağmur sonrası yüzey akışının etkisini ve suyun taşıdığı malzemenin yoğunluğunu ortaya koyuyor.

kısa vadeli etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bulanık su, görünür kirliliğin işareti olmakla birlikte kısa vadede estetik ve rekreasyonel kullanımları kısıtlayabilir. Yağışın durmasının ardından suyun temizlenmesi ve birikintilerin giderilmesi süreciyle Haliç'in rengi zamanla normale dönebilir, ancak bu tür olaylar kentteki su yönetimi ve drenaj altyapısının önemini yeniden gündeme getiriyor.

Dron görüntüleri bölgedeki değişimi belgeliyor ve yetkililer ile kent sakinleri için durumu izleme bakımından görsel bir kaynak sağlıyor.

İSTANBUL&#039;UN İNCİSİ OLARAK BİLİNEN HALİÇ, ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAMAMEN ÇAMURA BULANDI. RENGİ...

İSTANBUL'UN İNCİSİ OLARAK BİLİNEN HALİÇ, ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAMAMEN ÇAMURA BULANDI. RENGİ KAHVERENGİYE DÖNEN HALİÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Endonezya'nın ormanları alev alev: Cava'da müdahalede 4 kişi hayatını kaybetti
images

Kayyum kararı yayın içeriğiyle değil, adli süreçle ilişkili
images

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor
images

Ertuğrul Gazi caddesi'nde konfor ve güvenlik için sıcak asfalt

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi

OYAK'ın Talya hamlesi: Antalya tesisinde üretim ve ihracat kapasitesi 10 kat arttı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı