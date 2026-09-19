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Halıköy yakınlarında tırla otomobilin çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Halıköy yakınlarında 06 YCE 17 plakalı otomobille 66 LH 869 plakalı tır çarpıştı; sürücü Yılmaz Çınar öldü, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Halıköy yakınlarında tırla otomobilin çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi

Halıköy yakınlarında tırla otomobilin çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 YCE 17 plakalı otomobili kullanan Yılmaz Çınar yönetimindeki araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 66 LH 869 plakalı tır çarpıştı.

Kaza ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Çınar yaşamını yitirdi, yaralanan yolcular N.Ç. ve D.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Jandarma olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YOZGAT’IN KADIŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ...

YOZGAT’IN KADIŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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