Haliliye'de kent mobilyaları belediye atölyelerinden çıkıyor

üreten belediye anlayışıyla atölyeden parklara:

Haliliye Belediyesi, Başkan Mehmet Canpolat öncülüğünde sürdürülen "Üreten Belediye" yaklaşımıyla ilçenin kent mobilyası ve bakım ihtiyaçlarını belediye bünyesindeki atölyelerde karşılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, hem üretim hem de bakım-onarım süreçlerini kurum içinde tamamlayarak hizmet süresini kısaltıyor ve kaynak kullanımını verimli hale getiriyor.

atölyelerde tasarımdan montaja üretim süreci:

Ahşap ve Metal-İş Atölyesi başta olmak üzere Boyama, Elektrik ve Elektronik ile Benzinli Motorlar Atölyesinde gerçekleştirilen üretimlerde bank, kamelya, piknik masası, çöp kovası gibi kent mobilyaları tasarımdan montaja kadar belediye personeli tarafından hazırlanıyor. Üretim sürecinin tamamı belediye ekiplerinin kontrolünde yürütüldüğünden, ihtiyaç duyulan ürünler kısa sürede parklara yerleştirilebiliyor. Bu yaklaşım dış tedarik maliyetlerini azaltırken, belediye bütçesinde somut tasarruflar sağlayarak kaynakların yerel önceliklere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

bakım, aydınlatma ve saha ekipmanları:

Yaz aylarında artan kullanım yoğunluğuna paralel olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Elektrik ve Elektronik Atölyesi arızalı aydınlatma ünitelerini onarıyor, gerektiğinde modernizasyon çalışmalarıyla parkların gece kullanımı daha güvenli hale getiriliyor. Ayrıca Benzinli Motorlar Atölyesi saha çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek arızaların hızlı giderilmesini ve saha çalışmalarının aksamadan sürmesini sağlıyor.

Belediye atölyelerinde sağlanan entegre üretim ve bakım modeli, malzeme temininden montaja kadar geçen süreyi kısaltıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyor. Üretilen mobilyalar, ilçe genelindeki park, bahçe ve dinlenme alanlarına monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor; böylece sosyal yaşam alanlarının konforu, güvenliği ve estetiği eş zamanlı olarak geliştiriliyor.

Haliliye Belediyesi, farklı disiplinlerde faaliyet gösteren atölyelerinin kapasitesini geliştirerek yerel ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın yönlendirdiği bu yerel üretim anlayışı, hem hizmet kalitesini artırmayı hem de belediye kaynaklarının etkin kullanılmasını hedefliyor, sonuçta vatandaşların daha nitelikli sosyal alanlardan yararlanması amaçlanıyor.

MOBİLYALARINI KENDİSİ ÜRETİYOR