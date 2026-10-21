Haliliye'den gençlere sınav başarısı için kapsamlı ücretsiz eğitim

Eğitim merkezi hizmetleri:

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gençlerin eğitim hayatına katkı sağlayan kapsamlı programlar yürütüyor. Kültür, sanat ve sosyal işler müdürlüğü ile halk eğitim merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin sınavlara daha hazırlıklı gitmelerini hedefliyor. Programlarda dershane düzeyinde konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri ve düzenli etütler yer alıyor.

Merkezde ayrıca öğrencilere bireysel ve grup rehberlik hizmetleri sunuluyor; bu sayede hem akademik eksiklikler tespit ediliyor hem de çalışma planları oluşturuluyor. ÖSYM formatına uygun deneme sınavları düzenlenerek öğrencilere gerçek sınav deneyimi kazandırılıyor ve böylece hangi konularda gelişmeleri gerektiği somut verilerle ortaya konuyor.

Güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamı:

Eğitimlerin sürdüğü merkezde fiziksel ve teknolojik altyapı ön plana çıkıyor. Öğrenciler bilgisayar ve internet imkânlarından faydalanabiliyor; çalışma salonları ve etüt alanları gençlerin verimli çalışmasına uygun şekilde düzenleniyor. Merkezdeki giriş-çıkış uygulamaları ve aile bilgilendirme süreçleri, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Öğrencilerden gelen geri bildirim ve teşekkürler:

Merkezde eğitim alan öğrenciler, sunulan imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirtiyor; eğitim kalitesi ve fiziki koşulların hedeflerine ulaşmalarına katkı sağladığını söylüyorlar. Ücretsiz kurslar sayesinde ek eğitim desteğine erişebildiklerini vurgulayan gençler, kendilerine sağlanan destekler için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve merkez sorumlularına teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri ise programların sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaları devam ettireceklerini ifade ediyor.

HALİLİYE’DE GENÇLERİN BAŞARI YOLCULUĞUNA EĞİTİM DESTEĞİ