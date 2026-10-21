Dolar 49,5991 +0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.611,09 +0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,32 +0,49%
--°

Haliliye'den gençlere sınav başarısı için kapsamlı ücretsiz eğitim

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz ders anlatımı, etüt, rehberlik ve ÖSYM formatı denemeleriyle gençlerin başarısını destekliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Haliliye'den gençlere sınav başarısı için kapsamlı ücretsiz eğitim

Eğitim merkezi hizmetleri:

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gençlerin eğitim hayatına katkı sağlayan kapsamlı programlar yürütüyor. Kültür, sanat ve sosyal işler müdürlüğü ile halk eğitim merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin sınavlara daha hazırlıklı gitmelerini hedefliyor. Programlarda dershane düzeyinde konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri ve düzenli etütler yer alıyor.

Merkezde ayrıca öğrencilere bireysel ve grup rehberlik hizmetleri sunuluyor; bu sayede hem akademik eksiklikler tespit ediliyor hem de çalışma planları oluşturuluyor. ÖSYM formatına uygun deneme sınavları düzenlenerek öğrencilere gerçek sınav deneyimi kazandırılıyor ve böylece hangi konularda gelişmeleri gerektiği somut verilerle ortaya konuyor.

Güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamı:

Eğitimlerin sürdüğü merkezde fiziksel ve teknolojik altyapı ön plana çıkıyor. Öğrenciler bilgisayar ve internet imkânlarından faydalanabiliyor; çalışma salonları ve etüt alanları gençlerin verimli çalışmasına uygun şekilde düzenleniyor. Merkezdeki giriş-çıkış uygulamaları ve aile bilgilendirme süreçleri, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Öğrencilerden gelen geri bildirim ve teşekkürler:

Merkezde eğitim alan öğrenciler, sunulan imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirtiyor; eğitim kalitesi ve fiziki koşulların hedeflerine ulaşmalarına katkı sağladığını söylüyorlar. Ücretsiz kurslar sayesinde ek eğitim desteğine erişebildiklerini vurgulayan gençler, kendilerine sağlanan destekler için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve merkez sorumlularına teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri ise programların sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaları devam ettireceklerini ifade ediyor.

HALİLİYE’DE GENÇLERİN BAŞARI YOLCULUĞUNA EĞİTİM DESTEĞİ

HALİLİYE’DE GENÇLERİN BAŞARI YOLCULUĞUNA EĞİTİM DESTEĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni
images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum
images

Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor