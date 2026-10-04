Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Halime Hatun kız öğrenci yurdu'nda öğrencilerin ihtiyaçları ön planda

Bilecik'te açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu yetkililer tarafından incelendi; fiziki imkânlar, sosyal alanlar ve sunulan hizmetler değerlendirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Halime Hatun kız öğrenci yurdu'nda öğrencilerin ihtiyaçları ön planda

İnceleme kapsamı:

Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yeni açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaret sırasında yurdun genel donanımı, odalar ve ortak kullanım alanları yerinde değerlendirildi.

İmkanlar ve hizmetler:

Yetkililer, öğrencilerin kullanımına sunulan fiziki imkânlar, sosyal alanlar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı; erişilebilirlik ve konfor kriterleri gözetildi.

Ramazan Demir inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni yurdumuzun öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri, güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İnceleme, yurdun açılışının ardından öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hizmet sunup sunmadığını gözlemlemeye yönelik gerçekleştirildi.

İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR (SOLDA), YENİ AÇILAN HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA İNCELEMELERDE...

İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR (SOLDA), YENİ AÇILAN HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor
images

Kocasinan'da sokak hayvanlarına doğayla uyumlu modern yaşam alanı
images

Eskişehir'de can dostlarına yatırım: Ünlüce'den 4 Ekim mesajı
images

Tokat'ta kedi podyumu: sevimliler hayvan sevgisini sahneledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip