Halime Kahraman 21 yıllık döneminin ardından baro başkanlığı yarışına katılmayacak

Kahraman, 21 yıllık başkanlığın ardından aday olmayacağını duyurdu

Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman, Ekim 2005'ten bu yana sürdürdüğü başkanlık görevine ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla, 2026 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Bilecik Barosu Genel Kurulu'nda baro başkanlığına aday olmayacağını bildirdi. Açıklamada, görev süresince meslek onurunu koruma ve baronun kurumsal kimliğini güçlendirme çabalarına vurgu yapıldı.

Gurur, minnet ve kurum değerlerine bağlılık:

Kahraman, açıklamasında 2005 yılından itibaren kendisine bu yetkiyi devreden meslektaşlarına teşekkür ederek, Bilecik Barosu'nun her zaman hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için mücadele ettiğini belirtti. Görev süresi boyunca hukuksuzluğa karşı durduklarını ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıktıklarını ifade etti.

Veda değil, görevde kalma iradesi:

Başkanlık adaylığından çekilse de Kahraman, cübbesini onurla taşımaya devam edeceğini ve baronun çatısı altında mesleğinin bir mensubu olarak gerektiğinde yanlarında, gerektiğinde omuz omuza olacağına dair söz verdi. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, diğer kurullarda görev alan meslektaşları, çalışma arkadaşları ve ailesine teşekkürlerini iletti.

Kararın, Bilecik Barosu içindeki görev değişimine zemin hazırlayacağı ve Ekim 2026'da yapılacak genel kurulun tartışılacak öncelikler arasında yer alacağı öngörülebilir. Kahraman'ın 21 yıllık deneyimi, yeni dönemde de baro çalışmaları için referans niteliğinde olacak.

BİLECİK'TE 21 YILDIR BARO BAŞKANLIĞI YAPAN HALİME KAHRAMAN, ÖNÜMÜZDE AY YAPILAN OLAN SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAĞI DUYURDU.