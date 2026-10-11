Halit Refiğ'in mirası kabri başında konuşuldu

Tören detayları:

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni, yönetmen Halit Refiğ'in vefatının 17'nci yılı dolayısıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Törende merhum için dualar edildi ve anma programı kabir başında sürdürüldü.

Gülper Refiğ'in duyguları:

Eşi Gülper Refiğ, törende yaptığı konuşmada Refiğ'in bedeninin mezarda olduğunu ancak kalben hâlâ kendisiyle birlikte yaşadığını ifade etti. Refiğ, "Eserleriniz yaşıyorsa onlarla beraber siz de yaşıyorsunuz" sözleriyle, eşinin filmlerinin ve eserlerinin onu yaşattığını vurguladı.

Gülper Refiğ, eşinin hayatına dair anılarını paylaşırken, onun aile kökenine rağmen mal varlıklarını reddettiğini ve hayatını kendi emeğiyle kazanmaya kararlı olduğunu belirtti. Sözleri arasında, "Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Çok onuruna düşkün bir insandı" ifadeleri öne çıktı.

Yaşadıkları dönemde maddi sıkıntılara da değinen Refiğ, zaman zaman kira ödemede zorluk çekildiğini aktardı. Buna rağmen, Halit Refiğ'in küçük ihtiyaçlarla yetinmesi ve ülkesinin kültürel değerlerine önem vermesinin onu mutlu ettiğini anlattı; Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun ve Kemal Tahir gibi isimlerin ülkede kıymetli sayılması halinde Refiğ'in huzur bulduğunu söyledi.

Anı ve mirasın önemi:

Gülper Refiğ, eşinin kalbinin kendisiyle beraber attığını belirterek, "Burada naçiz vücut, bedeni burada, kalben burada. Benimle beraber yaşıyor" dedi. Sözlerini, "Onu kaybettikten seneler sonra ben de onun gibi oldum" şeklinde sonlandırarak, Refiğ'in yaşam anlayışının ve eserlerinin aile ve sanat dünyasında iz bırakmaya devam ettiğini ifade etti.

Yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17’nci yıl dönümünde kabri başında anıldı