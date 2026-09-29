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Halk günü toplantısında Eskişehir valisi Dr. Erdinç Yılmaz vatandaşların taleplerini dinledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısında vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi; çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Halk günü toplantısında Eskişehir valisi Dr. Erdinç Yılmaz vatandaşların taleplerini dinledi

halk günü toplantısında görüş alışverişi:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlenen Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini, öneri ve sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşlar sorunlarını tek tek aktardı; Vali Yılmaz iletilen şikâyet ve talepleri titizlikle not aldı ve değerlendirdi.

takip ve çözüm süreci:

Görüşmelerin ardından Dr. Erdinç Yılmaz, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine talimatlar verdi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda, taleplerin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlandı.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, DÜZENLEDİĞİ HALK GÜNÜ TOPLANTISI KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, DÜZENLEDİĞİ HALK GÜNÜ TOPLANTISI KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP, ÖNERİ VE SORUNLARINI DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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