halk tv soruşturmasında üçüncü dalga:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Halk TV’yi Fonlama Operasyonu' soruşturmasında üçüncü dalga operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

gözaltılar ve isimler:

Operasyon kapsamında aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen tespitlere dayanarak üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirdi. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli süreçler ve soruşturma amaçlı diğer işlemler devam edecek.

Resmi makamların yapacağı açıklamalarla soruşturmanın ayrıntıları paylaşılacak; dosya kapsamında yürütülen işlemler titizlikle sürdürülüyor.

"Halk TV’yi Fonlama Operasyonu" soruşturmasının 3. dalga operasyonu: Aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı