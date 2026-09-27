Halk ve güvenlik toplantılarında mahalle talepleri yerinde değerlendirildi

Adıyaman Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Halk ve Güvenlik" toplantıları kapsamında dördüncü oturum Eskisaray, Yenipınar, Sıratut, Hocaömer ve Ulucami mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Abdullah Küçük başkanlık etti.

Toplantıda ayrıca Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yer aldı.

gündem ve değerlendirmeler:

İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ilk bölümde beş mahallenin genel asayiş ve trafik durumu hakkında bilgilendirme sundu. Ardından Vali Abdullah Küçük vatandaşlarla bir araya gelerek asayişten eğitime, sağlıktan altyapıya, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar öncelikli ihtiyaçları dinledi. Muhtarlar ve vatandaşların ilettiği talep ve öneriler, ilgili kurum amirleriyle birlikte değerlendirilerek çözüm yolları üzerinde duruldu.

çözüm ve takip taahhüdü:

Toplantı sonunda sorunların çözümünde kurumların sorumlulukları belirlendi ve atılacak adımlar istişare edildi. Vali Abdullah Küçük vatandaşların sahada dinlenmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlara birlikte çözüm üretmektir. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını vatandaşlarımızdan doğrudan dinleyerek ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Burada dile getirilen her talebi takip ederek, imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Adıyaman’ın daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir olması için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz".

Valilik yetkilileri, toplantıda dile getirilen taleplerin takip edileceğini ve uygulanabilir öneriler üzerinde önceliklendirme yapılacağını bildirdi. Süreç, mahalle bazlı ihtiyaçların hızlı ve koordineli şekilde çözülmesi hedefiyle sürdürülecek.

ADIYAMAN VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE, VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK, MAHALLELERİN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK VE ÇÖZÜM SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "HALK VE GÜVENLİK" TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR.