Halkalı'da araç zulası operasyonu: 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Çalışma ve durdurma anı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile sokak satıcılarının tespitine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında 2 Ekim tarihinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü olan 19 yaşındaki Y.T. muhafaza altına alındı ve araçta detaylı arama yapıldı.

zula düzeneği ve ele geçirilenler:

Araçta özel olarak oluşturulmuş bir zula düzeneği tespit edildi. Düzenekten çıkan materyaller arasında 215,3 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 TL ve 200 dolar nakit para yer aldı. Ele geçirilenler olay tutanağına geçirildi ve delil olarak muhafaza altına alındı.

soruşturma süreci ve tutuklama:

Gözaltına alınan Y.T. hakkında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra şüpheli, 3 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Y.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi sürüyor; emniyet ekiplerinin çalışması, uyuşturucu ticaretine ilişkin tespit ve yakalamalara yönelik planlı bir operasyonun parçası olarak kayda geçti.

Halkalı’da araçta zula düzeneği bulundu: 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı