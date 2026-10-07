Hallaç zabıta ile sahada hizmet ve koordinasyona ağırlık verdi

Toplantının odağı:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleşen istişare toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile zabıta personeli bir araya geldi. Toplantıda belediyenin sahadaki çalışmaları, yürütülen hizmetlerin etkinliği ve gelecek döneme ait hedefler detaylı şekilde ele alındı.

Saha çalışmaları ve koordinasyon:

Görüşmelerde öncelikle vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi konuları üzerinde duruldu. Zabıta ekiplerinin görev tanımları, sahadaki uygulamalar ve diğer belediye birimleriyle yapılan koordinasyon mekanizmaları değerlendirildi. Amaç; sahadaki hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması olarak belirtildi.

Görev anlayışı ve beklentiler:

Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Can Hallaç, zabıta teşkilatının belediye ile vatandaş arasında köprü işlevi gördüğünün altını çizdi. Hallaç, şehir düzeninin korunması ve halkın huzurunun sağlanmasında zabıta ekiplerinin taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Zabıta ekiplerimiz, şehrimizin düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bizim önceliğimiz; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sorunlara zamanında ve yerinde müdahale etmek ve belediye hizmetlerini şehrimizin her noktasında en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaktır."

Hallaç, ekiplerden hizmetlerini disiplinli, adil, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütmelerini istedi ve iletişimde güler yüzlü olmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca "Ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını önemsiyor, görevlerini disiplinli, adil, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürmelerini istiyoruz. Kahta’mız için hep birlikte çalışmaya, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta teşkilatımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle zabıta personelinin çabalarını takdir etti.

Toplantı sonucunda, Kahta’nın huzuru, düzeni ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla belediyenin tüm birimleriyle koordinasyonun sürdürüleceği; sahada tespit edilen öncelikli konuların takip edilerek çözüme kavuşturulacağı karara bağlandı.

BAŞKAN HALLAÇ, ZABITA EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ