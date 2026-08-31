Hamamda kiraladığı odada ölü bulunan 71 yaşındaki adam için Eskişehir'de inceleme başlatıldı

Olay yeri ve ilk bulgular:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan 3 dış kapı numaralı hamamda, 71 yaşındaki N.T.'nin ölü halde bulunduğu bildirildi.

Bulunuş şekli ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kimsesiz olduğu ve oğlunun yurt dışında yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki N.T., hamamda 2 saatlik oda kiraladı. Kiralama süresinin dolmasına rağmen odadan çıkmaması üzerine çalışanlar kapıyı çaldı; içeriden ses gelmeyince şüphelenen işletme çalışanları kapıyı kırarak içeri girdi ve N.T.'yi hareketsiz halde buldu. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ve adli işlemler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.T.'nin yaklaşık 4 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. N.T.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE BİR HAMAMDA 2 SAATLİĞİNE ODA KİRALAYAN 71 YAŞINDAKİ ŞAHIS, ODANIN KAPISI KIRILARAK GİRİLDİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU.