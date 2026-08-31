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Hamamda kiraladığı odada ölü bulunan 71 yaşındaki adam için Eskişehir'de inceleme başlatıldı

Tepebaşı'ndaki bir hamamda 2 saatlik oda kiralayan 71 yaşındaki N.T., odadan çıkmayınca çalışanlar tarafından ölü bulundu; otopsi ve soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:00

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 22:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hamamda kiraladığı odada ölü bulunan 71 yaşındaki adam için Eskişehir'de inceleme başlatıldı

Olay yeri ve ilk bulgular:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan 3 dış kapı numaralı hamamda, 71 yaşındaki N.T.'nin ölü halde bulunduğu bildirildi.

Bulunuş şekli ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kimsesiz olduğu ve oğlunun yurt dışında yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki N.T., hamamda 2 saatlik oda kiraladı. Kiralama süresinin dolmasına rağmen odadan çıkmaması üzerine çalışanlar kapıyı çaldı; içeriden ses gelmeyince şüphelenen işletme çalışanları kapıyı kırarak içeri girdi ve N.T.'yi hareketsiz halde buldu. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ve adli işlemler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.T.'nin yaklaşık 4 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. N.T.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR HAMAMDA 2 SAATLİĞİNE ODA KİRALAYAN 71 YAŞINDAKİ ŞAHIS, ODANIN KAPISI KIRILARAK...

ESKİŞEHİR'DE BİR HAMAMDA 2 SAATLİĞİNE ODA KİRALAYAN 71 YAŞINDAKİ ŞAHIS, ODANIN KAPISI KIRILARAK GİRİLDİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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