Hamilelikte sık karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar:

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Timur Uğurlu, gebeliğin anne adayları için özel ve hassas bir süreç olduğunu, bu dönemde bilimsel verilere dayanan bilginin önem taşıdığını vurguladı. Uğurlu, toplumda dolaşan kulaktan dolma bilgilerin anne adaylarını yanlış yönlendirebildiğini belirterek sık karşılaşılan bazı mitleri değerlendirdi.

Beslenme mitleri:

"Hamilelikte çok yemek yersem bebek daha sağlıklı olur" düşüncesi yanlıştır. Uğurlu’ya göre gebelikte amaç çok yemek değil, dengeli ve kaliteli beslenmedır. Önerilen düzen genellikle günde 3 ana + 3 ara öğün şeklindedir; az az ve sık sık beslenmek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Aşırı kilo alımı gebelik tansiyonu, gebelik şekeri ve iri bebek gibi riskleri artırabilir.

Kesinlikle tüketilmemesi gereken gıdalar: çiğ et, çiğ köfte, kabuklu deniz ürünleri, midye, suşi, salam, sucuk, sosis, tütsülenmiş etler, kokoreç. Ayrıca kavanoz turşuları yüksek tuz ve katkı maddesi içerdiği için sakıncalıdır; abur cubur tüketimine de sınırlama getirilmelidir.

Bitki çayları, balık tüketimi ve spor:

Bitki çaylarının tamamının yasak olduğu bilgisi doğru değildir. Uğurlu, özellikle kabızlık şikayeti için fayda sağlayan bitki çaylarının günde 1-2 bardak ölçüsünde tüketilebileceğini belirtti. Adaçayının düşüğe neden olduğu iddiası ise bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Balık tüketimi gebelikte omega-3 açısından faydalıdır; haftada 2 kez ton balığı tüketilebilir. Ancak derin deniz balıklarında ağır metal riski olduğu için ilk 3 ayda dikkatli olunması gerekir.

Spor yapılması gerektiği bilgisi de yanlış kabul edilmemelidir. Gebeliğin büyük bölümünde spor yapılabilir; en uygun aktiviteler yürüyüş ve yüzmedir. Uğurlu, haftada en az 2 gün yürüyüş önerirken, ilk 3 ayda düşük riski olan anne adaylarının egzersiz programını doktorlarına danışarak düzenlemeleri gerektiğini ekledi.

Günlük yaşam ve diğer yaygın yanlışlar:

"Hamilelikte araba kullanılmaz" düşüncesi doğru değildir. Araba kullanılabilir; emniyet kemeri göğüs ve göbeğin altından geçirilerek takılmalıdır. Ancak 37. haftadan sonra kullanımda zorluklar yaşanabilir.

Bebeğin saç çıkışıyla anne adayındaki mide yanması (reflü) arasında ilişki yoktur. Reflü hamileliğin her döneminde görülebilir; acılı-ekşili gıdalardan kaçınmak, yatmadan önce yemek yememek ve yastığı yükseltmek şikayetleri azaltır.

"Hormonal değişim sadece anne adayında olur" bilgisi de eksik bir görüştür: gebelik sürecinin etkileri baba adayını da etkileyebilir; baba adaylarında kilo artışı, duygu değişimleri ve stres gözlemlenebilmektedir.

Hamilelikle bağlantılı dikkat dağınıklığı ve yorgunluk gibi yakınmalar olabilse de bunlar genellikle geçicidir; iş hayatına devam etmek ve öz bakımını sürdürmek anne adayının kendisini daha dinamik hissetmesine yardımcı olur.

Saç boyası ve makyaj tamamen yasak değildir. Anne adayları kendilerini iyi hissetmeleri için makyaj yapabilir ve fön çektirebilir. Uğurlu, 4. aydan sonra organik saç boyası ile boyama yapılabileceğini, boyanın kısa süre tutulup bol su ile yıkanması gerektiğini söyledi. Ayrıca gebeliğin ikinci yarısında gerekli diş tedavileri ve müdahalelerin güvenle yapılabileceğini belirtti.

Op. Dr. Timur Uğurlu, özetle gebelik sürecinde en güvenilir yaklaşımın bilimsel ve uzman görüşlerine dayanan bilgilerle hareket etmek olduğunu vurguladı; şüphe durumunda ise kişiye özel öneri ve değerlendirme için doktorla görüşülmesi gerektiğini hatırlattı.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDEN OP. DR. TİMUR UĞURLU