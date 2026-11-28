Çayeli'de dördüncü hamsi festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Rize'nin Çayeli ilçesinde belediye tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali, denizlerdeki palamut bolluğuna rağmen yoğun ilgi gördü. Bu yıl hamsinin azalması organizasyonu gölgelemedi; hamsinin yanı sıra hamsiyle beslenen palamut da ızgaralarda yer aldı.

Izgara, ekmek ve uzun kuyruklar:

Festival kapsamında bir gün önceden hazırlanan balıklar ızgaralarda pişirildikten sonra sebzelerle birlikte ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Hamsi ve palamut ekmek almak isteyenler festival alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Hazırlanan 4 bin kişilik hamsi ekmek ve palamut ekmek yaklaşık 1 saat içerisinde tüketildi.

Organizasyon, tedbirler ve belediye açıklamaları:

Etkinlikte konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ikram hazırlıklarına dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Hamsi festivalinin dördüncüsünü yapıyoruz. Malumunuz bu sene palamut hamsiyi yediği için, yani bulabildiğimiz kadar hamsi bulduk hemşehrilerimize ikram edeceğiz, bulamadıklarımıza da hamsiyi yiyen palamutu ikram edeceğiz. Baktık kalabalık aşırı, olmadı Kayseri’den sucuk getirdik sucuk ikram edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Onun için yaklaşık 4 bin kişilik bir hazırlık yaptık. Şu anda hazırlığımız var ama yetmediğinde hemen yakınlarımızda balıkhaneler var, oralara haber gönderiyoruz. Ekmeğimiz yetmezse fırıncılardan ekmek alarak buradaki sayıyı artırmaya çalışacağız"

Başkan Çiftçi, festivalin düzenlenme amacını birlik ve beraberlik olarak özetledi: "Asıl amacımız hemşehrilerimizi burada buluşturmak. Yani balık bu sene bol oldu, tüm Türkiye sathında herkes balıktan nasibini aldı. Bizim asıl amacımız hamsi ve balık üzerinden hemşehrilerimizi bir araya getirmek. Yani her şeyden çok tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan duygusunu hemşehrilerimize, tüm ülkemize oturtmamız gerekiyor. Bunun için de hemşehrilerimizi mümkün olduğu kadar ortak duygularda bir araya getireceğiz. Bugün hem duygulara hitap edeceğiz hem de mideye hitap edeceğiz"

Konuşmasının sonunda denizlerdeki palamut bolluğuna esprili bir dille değinen Çiftçi, "Evet tabii palamut, palamutun besin kaynağı hamsi. Karadeniz’deki hamsiyi palamut yiyor. Evet, hamsinin intikamını palamuttan alacağız gibi gözüküyor" dedi.

Festival, hem yerel lezzetlerin sergilendiği bir buluşma alanı oldu hem de belediyenin lojistik esnekliği sayesinde beklenenden fazla katılımcıya hizmet verilebildi. Hazırlanan ikramların kısa sürede tükenmesi, etkinliğin bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandığının somut bir göstergesi oldu.

Hamsiyi yiyen palamut, hamsi festivalinde ızgaraya düştü