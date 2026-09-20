Hamsili simitle Karadeniz lezzetini simide taşıdı

Ordu'dan yeni lezzet: hamsili simit

Bahtiyar Bodur, Ordu'da yaklaşık 20 yıldır fırın işletiyor. Bodur, Karadeniz'in simit geleneğini —geçmişi yaklaşık 600 yıl olan— hamsiyle buluşturarak hamsili simit üretimine başladı. Deneme üretimi ve ilk satışlar, yeni ürünün ilgi gördüğünü gösteriyor.

Denemeler ve çeşitler:

Fırında daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler de üreten Bodur, balık ekmekten ilham alarak hamsiyi simit hamuruyla birleştirmeyi tercih etti. İşletme sahibi denemeleri anlatırken şu ifadeyi kullandı: "Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu". Gelen olumlu geri dönüşler üzerine, talep artması durumunda levrek, mezgit ve istavrit gibi diğer balık türlerini de denemeyi planladıklarını belirtti.

Hazırlık ve pişirme yöntemi:

Fırında simit yapımında görevli Gül Sarıyer, hazırlık sürecini anlattı: Önce temizlenen hamsiler fırında ön pişirmeden geçiriliyor, ardından çeşitli baharatlarla tatlandırılıyor. Hazırlanan hamsi, hamurun içine yerleştirildikten sonra simit şekli veriliyor ve fırında yaklaşık 15-20 dakika içinde pişiyor. Sarıyer, ortaya çıkan ürünün lezzetli olduğunu söylüyor.

Müşteri geri bildirimi ve mevsimsellik:

Hamsili simidi deneyen müşteriler genel olarak beğeni belirtti; bazıları tadını balık ekmek arasına benzetirken, bazıları hamsili pilav çağrışımı yaptığını ifade etti. Bodur, ürünün mevsimsel olduğunu ve özellikle kış aylarında daha çok rağbet göreceğini vurguladı. Talep sürdüğü takdirde üretimin artırılacağı ve çeşitlendirileceği kaydedildi.

BAHTİYAR BODUR