Hamzabeyli'de 37 kilometrelik tır kuyruğu sürücüleri mağdur ediyor

hamzabeyli'de tır kuyruğu:

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde oluşan tır kuyruğu, sürücülerin günlük yaşamını aksatacak boyutlara ulaştı. Sürücüler, sınır hattında oluşan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 37 kilometrelik kuyrukta günlerce beklediklerini bildiriyor. Bu bekleyiş, hem yük teslimatlarını geciktiriyor hem de şoförlerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını engelliyor.

şoförlerin şikayetleri:

Ankara'dan Polonya'ya yük taşıyan tır şoförü Ahmet Şahin, "Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul çıkışlı bir başka şoför Ayhan Akça, kuyruğa 15'inci kilometreden katıldığını ve yaklaşık üç gündür beklediğini belirterek, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

Bedir Köse ise iki gündür beklediğini, takograflarının süresinin tükendiğini ve önlerinde hala uzun bir kuyruk bulunduğunu anlattı: "37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. ... Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda."

talepler ve beklentiler:

Sürücüler, sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemi uygulanmasını ve vize kaynaklı gecikmelerin çözülmesini talep ediyor. Günlerce yollarda kalmanın hem ekonomik hem de insani maliyeti olduğunu vurgulayan şoförler, yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Oluşan kuyrukla ilgili olarak, ihracatın aksamaması ve sürücülerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için hızlı, uygulanabilir adımların atılması gerektiği belirtiliyor. Sürücülerin sesleri, kapıların işleyişine ve vize süreçlerine ilişkin düzenleme beklentisini yansıtıyor; çözüm talepleri yetkililere yöneltilmiş durumda.

EDİRNE'DE BULGARİSTAN'A AÇILAN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA YAKLAŞIK 37 KİLOMETREYİ BULAN TIR KUYRUĞU, AVRUPA'YA YÜK TAŞIYAN SÜRÜCÜLERİ MAĞDUR ETTİ.