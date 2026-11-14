Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Hamzabeyli'de araç takibiyle durduruldu: 558,6 milyon liralık kaçak ürünler yakalandı

Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndaki operasyonda 193.031 elektronik sigara dahil, toplam 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hamzabeyli'de araç takibiyle durduruldu: 558,6 milyon liralık kaçak ürünler yakalandı

Hamzabeyli gümrük sahasında büyük kaçakçılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda düzenlenen operasyonda, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin lira olduğu bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketler tespit edilen bir tırı takibe aldı. Araçta yapılan aramalarda 193.031 elektronik sigara ve aksamı, 3.600 sigara filtresi, 4.700 cep telefonu, 8.233 ilaç ve 11.263 gözlük ve aksesuarı ile diğer kaçak malzemeler bulundu. Toplam değer, kurum kayıtlarına göre 558 milyon 594 bin lira olarak kaydedildi.

soruşturma ve amaç:

Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık açıklamasında, ülkenin ekonomik çıkarları ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının savunulması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlarıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı