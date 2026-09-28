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Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Han'dan Eskişehir merkezine hasta nakleden ambulans Taşlık mevkiinde kaza yaptı; olayda 3 kişi yaralandı, bir yaralının durumu ağır ve tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Eskişehir'in Han ilçesinden kent merkezine hasta nakletmek üzere yola çıkan Han 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibine ait ambulans, Taşlık mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta 3 sağlık personeli ile 1 hasta bulunuyordu. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği Taşlık mevkiinin daha önce de çeşitli sorunlar ve kazalarla gündeme geldiği belirtiliyor; kaza yerinde inceleme başlatıldı.

yaralıların durumu:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır olduğu, diğer yaralıların ise genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ilgili sağlık kuruluşlarına nakledildi.

il sağlık müdüründen açıklama:

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kazayla ilgili yayınladığı mesajda görev başındaki personele geçmiş olsun dileklerini iletti. Bildirici, "Eskişehir İl Ambulans Servisimize bağlı Han 1 No’lu Ambulans ekibimizin kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Görevleri başında fedakârca hizmet veren çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Rabbim tüm sağlık çalışanlarımızı her türlü kazadan ve beladan korusun. Han 1 No’lu Ambulans ekibimize ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten ekipler kazanın oluş gerekçelerini tespit etmek için bölgedeki yol koşulları, araç sürüş kayıtları ve sağlık personelinin ifadesini değerlendiriyor. Olayla ilgili detaylı inceleme ve rapor çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN HAN İLÇESİNDEN KENT MERKEZİNE HASTA NAKLEDEN AMBULANSIN TAŞLIK BÖLGESİNDE KAZA...

ESKİŞEHİR'İN HAN İLÇESİNDEN KENT MERKEZİNE HASTA NAKLEDEN AMBULANSIN TAŞLIK BÖLGESİNDE KAZA YAPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI. TEDAVİ ALTINA ALINAN YARALILARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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