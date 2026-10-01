Hande Baladın'ın hedefi: CEV Şampiyonlar Ligi final four'da ev sahibi olmak

Hande Baladın'ın yeni sezon hazırlıkları ve beklentileri

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde sürdürüyor. Takımın önemli isimlerinden Hande Baladın, milli takım arasının ardından yeniden toplanmanın mutluluğunu ve sezon başı heyecanını paylaştı. Hande, antrenmanların iyi gittiğini belirterek, 'Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Milli takım sezonundan sonra tekrar toplandık, çok mutlu ve heyecanlıyız. İlk lig maçımız bu pazar günü oynanacak. İlk maçımıza çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' dedi.

Fenerbahçe tercihi ve kariyer geçmişi:

29 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar rakip takım forması giydikten sonra sarı-lacivertli kulübe transfer olmasının duygularını paylaştı. Hande, '15 yıl Eczacıbaşı forması giydikten sonra o dönemde bu kararı alıp ayrılmak benim için zor olmuştu. Bu sene de Fenerbahçe ile ikinci sezonuma giriyorum. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Sarı-lacivli formayı giymekten heyecan duyuyorum' ifadelerini kullandı. Bu sözler, oyuncunun kulübe adaptasyonunda memnuniyetini net şekilde ortaya koydu.

Kritik anlarda sorumluluk ve özgüven:

Saha içindeki baskılı anlarda nasıl sorumluluk aldığının sorulması üzerine Baladın, tecrübe ve disiplinine vurgu yaptı. 'Zor bir iş. Ama olabildiğince hem bu zamana kadarki tecrübelerimle hem kendime olan inancımla hem bu zamana kadar yaptığım çalışmayla, disiplinimle bunların üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Bu güce sahip olduğumu biliyorum. O yüzden kendime inanarak devam ediyorum' diye konuştu. Hande, sahadaki hırslı görüntüsünün aksine günlük yaşamında daha sakin bir kişiliğe sahip olduğunu da ekledi.

Lavarini ile iletişim ve takım atmosferi:

Teknik heyetteki değişikliklere de değinen Baladın, yeniden göreve getirilen başantrenör Stefano Lavarini hakkında olumlu görüşler paylaştı. 'Kısa bir süre oldu. Antrenmanlarımız oldukça eğlenceli geçiyor. İletişim gücü yüksek bir koç. Kendisiyle daha önce çalışan arkadaşlarımızdan duyduğum kadarıyla rahat bir iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon boyunca takım arkadaşlarımızla, koçla iletişim çok önemli' sözleri, takım içindeki iletişimin sezon başarısında belirleyici olduğunu gösterdi.

Avrupa hedefi: Final Four'da ev sahibi olmak:

Baladın, kulübün her kulvarda şampiyonluğa oynama hedefini vurguladı ve özellikle bu sezonki önceliği açıkladı. 'Bu sene de aynı hedeflerimiz. Artık evimizde düzenlenen, ev sahipliği yaptığımız CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da yer almak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri o' ifadeleri, takımın hem ulusal hem de Avrupa sahnesindeki iddiasını netleştiriyor.

Gençlere rol model olma sorumluluğu:

Kulüp ve milli takım başarısının genç sporcular üzerindeki etkisine değinen Hande, genç jenerasyonun kendilerini rol model olarak görmesinin gurur verici olduğunu söyledi: 'Genç jenerasyonun bize gelip güzel sözler söylemesi bizi çok mutlu ediyor. Bizi rol model olarak görmeleri gerçekten gurur verici. Yaptığımız iş sahada sadece voleybol oynamak değil artık bir sonraki jenerasyonlara da hem saha içindeki hem saha dışındaki karakterimizle örnek olmaya çalışıyoruz.' Bu yaklaşım, oyuncunun saha dışı davranışlarına verdiği önemi vurguluyor.

Kariyer yolculuğu ve farkındalıklar:

Baladın, kariyerinin bir yolculuk olduğunu ve her maçın, her dönemin yeni farkındalıklar getirdiğini aktardı. 'Bu uzun bir yolculuk. Profesyonel bir sporcu yıllar boyunca her an, her maçtan sonra bu hayatı sürdürürken farkına varıyor. Her gün yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Bunları fark ederek, bunları çalışarak devam etmeye çalışıyorum' şeklindeki sözleri, sporculuk sürecindeki sürekli öğrenme ve gelişim vurgusuyla haberi sonlandırdı.

HANDE BALADIN, İHA MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.