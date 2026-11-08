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Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

Aliyev, Hankendi'de Zafer Anıtı önünde 44 günlük Vatan Savaşı'nı 'şanlı tarih' ilan ederek zaferin kazanıldığı günleri, birlik ve geri dönüş çalışmalarını vurguladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

İlham Aliyev'in Hankendi'deki Zafer konuşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Hankendi'deki Zafer Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıt önündeki konuşmasında 44 günlük çatışmaların ülke tarihindeki yerini vurguladı.

44 günlük Vatan Savaşı ve sonuçları:

Aliyev, "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Bu zaferle haklı olarak gurur duyuyoruz. Bütün Azerbaycan halkı gurur duyuyor. Gelecek nesiller de gurur duyacaklar. Bu şanlı tarih kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı, savaş boyunca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gösterdiği kahramanlığa dikkat çekerek 300'den fazla şehir ve köyün kurtarıldığını, bu yerleşimlerde Azerbaycan bayrağının göndere çekildiğini anlattı.

Aliyev, çatışmaların sahada düşmanın belini kırdığına ve 9 Kasım'ı 10 Kasım’a bağlayan gece Ermenistan'ın kapitülasyon belgesini imzalamak zorunda kaldığına işaret etti. Bazı bölgelerin ise tek bir kurşun atılmadan ve tek bir şehit verilmeden geri verildiğini belirtti.

Birlik, disiplin ve askeri üstünlük:

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkının işgalle barışmayacağını defalarca açıkladığını hatırlatarak, "Halkımız tek yumruk gibi birleşerek savaş meydanında düşmanın belini kırdı" ifadelerini kullandı. Aliyev, Azerbaycan Ordusu'ndan hiçbir askerin firar etmediğini, oysa Ermenistan ordusunda yaklaşık 12 bin firari olduğunu söyledi.

Konuşmada ayrıca 8 Kasım'da Şuşa'nın kurtarılmasının 2. Karabağ Savaşı'nın fiili sonucunu belirlediği; bir gün sonra Ermenistan'ın teslim belgesini imzaladığı vurgulandı. Aliyev, daha önce söylediği "Karabağ Azerbaycan'dır ve ünlem" sözüne atıfta bulunarak, "O ünlem işaretini biz 20 Eylül 2023'de işte burada, Hankendi'de koyduk" dedi.

İmar, geri dönüş ve toplumsal mesajlar:

Aliyev, savaş sırasında yerle bir edilen şehir ve köylerin yeniden inşa edildiğini, Büyük Dönüş Programı kapsamında 97 bin kişinin kurtarılmış bölgelerde yaşadığını, eğitim gördüğünü ve çalıştığını belirtti. İşgal döneminde tarihi eserlerin, camilerin zarar gördüğünü ve doğal kaynakların yağmalandığını hatırlattı ve şimdi "inşa eden ve üreten bir halk" olarak buraları yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Zafer Anıtı merdivenlerindeki her basamağa savaşın 44 gününün işlendiğini ve vatan uğruna can veren şehitlerin kanının sembolik olarak yer aldığını anlatan Aliyev, halkın milli ve manevi değerlerle ayakta durduğunu, bu değerlerin gelecek nesillere emanet edileceğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan&#039;ın Zafer Bayramı dolayısıyla halka seslenişinde...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla halka seslenişinde, "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Bu zaferle haklı olarak gurur duyuyoruz. Bütün Azerbaycan halkı gurur duyuyor. Gelecek nesiller de gurur duyacaklar. Bu şanlı tarih kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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