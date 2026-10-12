Hanönü'de dağda baygın bulunan vatandaş dron destekli ekip çalışmasıyla kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., çıktığı dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama kurtarma çalışması:

İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin desteğiyle başlatılan arama çalışmalarına belediye ekipleri tarafından sağlanan dron ile destek verildi. Yapılan aramalar sonucu A.K., dağda baygın halde bulundu.

Sağlık müdahalesi ve nakil:

Olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde vatandaş sağ olarak bulundu.

KASTAMONU'NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE ÇIKTIĞI DAĞDA FENALAŞAN VE YAKINLARININ KENDİSİNDEN HABER ALAMADIĞI VATANDAŞ, EKİPLER TARAFINDAN SAĞ BULUNDU.