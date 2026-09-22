Hanönü'de kavşak çarpışması: traktör sürücüsü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Yenice köyü mevkiinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Trafikte bulunan 34 MOB 088 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü Y. yönetimindeki 37 DY 862 plakalı FIAT marka traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi ve sürücü yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler ve tanık ifadeleri doğrultusunda kazanın oluş nedeni üzerinde çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.