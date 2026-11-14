Hanönü'nde cip şarampolde takla attı: 4 kişi yaralandı

Kazada özet

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana gelen kazada bir cip şarampolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü Zekeriya K. (56) idaresindeki 34 T 0909 plakalı Suzuki marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve şarampolde devrildi.

Yaralılar ve ilk müdahale:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile jandarma müdahalede bulundu; yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve sonrasında Hanönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Olay ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yürütülecek teknik inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN CİP, ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.