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Hanönü'nde cip şarampolde takla attı: 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu cip şarampolde takla attı; 4 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildiler.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:29

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hanönü'nde cip şarampolde takla attı: 4 kişi yaralandı

Kazada özet

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana gelen kazada bir cip şarampolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü Zekeriya K. (56) idaresindeki 34 T 0909 plakalı Suzuki marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve şarampolde devrildi.

Yaralılar ve ilk müdahale:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile jandarma müdahalede bulundu; yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve sonrasında Hanönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Olay ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yürütülecek teknik inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN CİP, ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN 4...

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN CİP, ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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