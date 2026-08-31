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Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Kastamonu Hanönü'de tarlada çıkan örtü yangını, 112 ihbarı üzerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:53

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hanönü'de örtü yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde tarlada örtü yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ihbar yapıldı.

İtfaiye ve orman ekipleri müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Olayla ilgili olarak yangının çevreye sıçramaması sağlandı ve herhangi bir can kaybı ya da geniş çaplı zarar bildirilmedi.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ...

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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