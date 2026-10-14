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Hapoel Tel Aviv farkı açtı: Beşiktaş sahadan 100-82 mağlup ayrıldı

Euroleague 5. hafta maçında Hapoel Tel Aviv, Arena 8888 Sofia'da Beşiktaş'ı 100-82 yendi; Vasilije Micic ve Elijah Bryant skor katkısıyla öne çıktı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hapoel Tel Aviv farkı açtı: Beşiktaş sahadan 100-82 mağlup ayrıldı

Hapoel Tel Aviv farkı açtı: Beşiktaş sahadan 100-82 mağlup ayrıldı

Euroleague 5. hafta karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv, Arena 8888 Sofia'da Beşiktaş'ı 100-82 mağlup etti. Maçın hakemleri Milan Nedovic, Jordi Aliaga ve Piotr Pastusiak oldu.

maçın öne çıkan isimleri:

Hapoel Tel Aviv: Amir Coffey 15, Elijah Bryant 16, Tomas Satoransky 5, Zach Leday 15, Daniel Oturu 6, Vasilije Micic 16, Antonio Blakeney 15, Tai Odiase 6, Ishmail Wainright 6, Bruno Caboclo

Beşiktaş: Devon Dotson 5, Anthony Brown 9, Wenyen Gabriel 10, Eugene Omoruyi 12, Jaylen Nowell 7, Conor Morgan 5, Ante Zizic 17, Scottie Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Berk Uğurlu 4, David DeJulius

maçın akışı:

Karşılaşma dengeli bir başlangıç yaptı; 1. Periyot 22-18 ev sahibi lehine tamamlandı. Devreye 43-39 üstün giren Hapoel, üçüncü periyotta etkili oyunuyla farkı açtı ve 3. Periyot sonunda skoru 75-55e taşıdı. Son bölümde Beşiktaş'in çabaları yeterli olmadı ve Hapoel maçı kontrol ederek galibiyete ulaştı.

Maçın başantrenörleri ise Hapoel Tel Aviv için Dimitris Itoudis, Beşiktaş için Dusan Alimpijevic olarak kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE 5. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA HAPOEL TEL AVİV&#039;E 100-82 MAĞLUP OLDU.

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE 5. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA HAPOEL TEL AVİV'E 100-82 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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