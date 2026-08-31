Harabeden yeni yaşam alanına: Hasköy parkı yenilenerek açıldı

yenileme çalışması ve açılış:

Muş’un Hasköy ilçesinde uzun süredir bakımsız kalan ve kullanılamaz hale gelen çocuk parkı, Hasköy Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Alan, çocukların oyun oynayabileceği ekipmanlarla ve yetişkinlerin kullanımı için düzenlenen spor alanıyla donatıldı.

Belediye yetkilileri, parkın ilçede çocuklu ailelerin ihtiyaç duyduğu sınırlı yeşil ve oyun alanlarından birini tekrar kazandırdığını belirtti. Yenileme çalışmaları, mevcut alanın güvenlik ve kullanım standartlarına uygun hale getirilmesini hedefledi.

yenilemenin kapsamı ve hedefleri:

Yapılan düzenlemelerle birlikte oyun elemanları, zemin kaplaması ve çevre düzenlemesi yenilendi; parkın eski halinin neden olduğu güvenlik ve hijyen sorunlarına çözüm getirildi. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler içinse spor ve egzersiz alanı planlandı. Belediye, bu çalışmayla ilçedeki sosyal alan eksikliğinin giderilmesini amaçladığını açıkladı.

Vatandaşların uzun süredir kullandığı, ancak zamanla harabeye dönen parkın yeniden hizmete girmesiyle ailelerin ilçede çocuklarını güvenle oynatabileceği bir mekâna kavuşması bekleniyor. Parkın açılması, özellikle çocuklu ailelerin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak.

belediye başkanının açıklaması:

Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve ailelerimizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir alanı yeniden ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin yanında bulunan parkımız zaman içerisinde oldukça yıpranmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Parkımızı yenileyerek çocuklarımızın güven içerisinde oynayabileceği, yetişkinlerimizin de spor yapabileceği bir alan haline getirdik. Hasköy’ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun".

Belediye yetkilileri, yenilenen parkın yanı sıra ilçedeki diğer sosyal ve rekreatif alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da süreceğini belirtti. Halkın parkı kullanımına ilişkin geri bildirimleri takip edilerek gerekli düzenlemeler yapılacak.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR BAKIMSIZ VE KULLANILAMAZ DURUMDA OLAN ÇOCUK PARKI YENİLENEREK YENİDEN HİZMETE AÇILDI.