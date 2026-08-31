Harbiye'de 'Dirty Dancing' canlı orkestra ile perdeye taşınıyor

gösteri detayları:

Sinema tarihinin bilinen yapımlarından 'Dirty Dancing', 17 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, film gösterimini canlı müzik performansıyla birleştiren özel bir konseptle planlandı.

Organizasyonu duyuran platform Biletinial, gösterim için biletleri Türkiye çapında erişime açtı ve satışlarda "2 Biletin 1’i Bedava" kampanyası uyguluyor. İzleyiciler hem dev perdede yenilenmiş görüntü kalitesiyle filmi izleyecek hem de orkestranın eşlik ettiği canlı performansı deneyimleyecek.

canlı orkestra ve eş zamanlı performans:

Film boyunca orkestranın ve solistlerin, filmle senkronize şekilde müziği icra etmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, soundtrack'in duygusal yoğunluğunu sahneye taşıyarak, izleyicilere sinema ve konser deneyiminin iç içe geçtiği bir akış sunuyor. Etkinlikte özellikle "Time of My Life" gibi yapımın ikonik parçaları canlı seslendirilecek.

Canlı orkestra eşliğinde gösterimler, teknik olarak görüntü ve sesin hassas senkronizasyonunu gerektirir; ses miksajı, solistlerin filmdeki sahnelerle uyumlu olması ve açıkhava akustiği gibi unsurlar deneyimi belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.

gösterim sonrası parti ve izleyici deneyimi:

Film gösteriminin ardından düzenlenecek özel partide (encore) katılımcılar için müzik ve dans etkinlikleri planlandı. Bu bölüm, gösterimin sunduğu nostaljik atmosferi sürdürmeyi ve izleyicilerin etkileşimli bir gece yaşamasını hedefliyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, bilet bilgileri ve kampanya koşulları için Biletinial üzerinden satış sayfasını ziyaret edebilir. Organizasyon, sinema, müzik ve dans tutkunlarını aynı anda memnun etmeyi amaçlayan bir deneyim vaadediyor.

BAŞROLLERİNİ PATRİCK SWAYZE VE JENNİFER GREY'İN PAYLAŞTIĞI SİNEMA TARİHİNİN BİLİNEN YAPIMLARINDAN "DİRTY DANCİNG" FİLMİ, MÜZİKLERİNİN CANLI ORKESTRA TARAFINDAN SESLENDİRİLECEĞİ ÖZEL BİR KONSEPTLE 17 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA SİNEMASEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK.