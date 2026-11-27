Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencileri mahalledeki veresiye borçlarını kapattı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan Bedi Sabuncu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri zimem defteri geleneğini uygulamaya koydu. Öğretmenleri Mehmet Arslan öncülüğünde bir ay boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktiren öğrenciler, topladıkları parayı bir kutuda birleştirip mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı bazı borçları kapattı.

çalışmanın süreci:

Ders kapsamında Osmanlı döneminden günümüze uzanan zimem geleneğini anlatan öğretmen, uygulamanın tarihsel arka planını öğrencilere aktardı. Ardından öğrenciler kendi aralarında karar verip yaklaşık bir ay boyunca harçlıklarından para biriktirdi. Toplanan paralar bir kutuda toplandı ve sınıfça bakkala gidilerek veresiye defterinde kayıtlı, sahipleri tanınmayan borçların kapatılacağı bildirildi.

Çalışma sonucu beşinci sınıf öğrencilerinin tamamının katılımıyla yaklaşık 20 bin TL toplandığı ve bu tutarla belirlenen borçların ödendiği öğrenildi. Bakkal da projeyi öğrendikten sonra öğrencilerin niyetini anlayıp işlemi kabul etti.

öğrencilerin ve öğretmenin değerlendirmesi:

Öğrenciler yaptıkları çalışmayı dayanışma ve yardımlaşmanın somut bir örneği olarak değerlendirdi. Hatice Kübra Dönmez, sosyal bilgiler dersinde yaklaşık 600 yıl öncesine dayanan zimem geleneğini öğrendiklerini ve bu geleneği bugün de yaşatmak istediklerini belirtti. Dönmez, öğrencilerin kimin borcunu ödediğini bilmediğini ve amaçlarının geçmişten gelen bu uygulamayı yaşatmak ve yardımlaşmayı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Başka öğrenciler de biriken küçük harçlıkların bir araya gelerek büyük bir etki yarattığını vurguladı. Özgür Bilgin çalışmayla sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiklerini; Ahmet Furkan Temizkan ise deprem ve yokluk gibi zor dönemleri yaşayan bir toplumda bu tür davranışların önemine dikkat çekti.

Öğretmen Mehmet Arslan, çalışmanın müfredattaki tarihî bir geleneği yaşatma amacıyla yapıldığını, öğrencilerin karşılık beklemeden hareket ettiğini ve bu davranışın hem bireyler hem de toplum için olumlu etkileri olacağını söyledi. Arslan, depremzede ailelerin çocuklarının da katkıda bulunduğunu, payların 1 liradan 200 liraya kadar değiştiğini ve burada önemli olanın miktar değil, iyilik yapma isteği olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin ödediği borçların sahiplerine henüz bildirilmediği; borç sahiplerinin bakkala geldiklerinde ödemelerin öğrenciler tarafından yapıldığını öğrenecekleri belirtildi. Proje, okul ve mahalle içinde dayanışma bilincini güçlendiren somut bir örnek olarak değerlendirildi.

Bu çalışma, sınıf düzeyinde öğrenilen tarihî bir geleneğin toplumsal faydaya dönüştürülebileceğini gösterirken, genç yaşta sorumluluk ve empati duygusunun nasıl geliştirilebileceğine dair de örnek oluşturdu.

AİLELERİNDEN ALDIKLARI HARÇLIKLARI BİR ARAYA GETİREN ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI YAKLAŞIK 20 BİN TL İLE MAHALLEDEKİ BİR BAKKALIN VERESİYE DEFTERİNDE BULUNAN VE SAHİPLERİNİ TANIMADIKLARI KİŞİLERİN BORÇLARINI ÖDEDİ.