Dolar 49,0302 +0,03%
Euro 55,4595 -0,15%
Bist 12.333,39 +3,23%
Altın Gram 6.629,37 +0,45%
EUR/USD 1,1289 -0,40%
Brent Petrol 99,81 +1,82%
--°

Harezmi eğitim modeli öğretmenlere uygulamalı dönüşüm sundu

Eskişehir'deki hizmet içi eğitimde Harezmi Modeli, disiplinler arası öğrenme ve proje odaklı uygulamalarla öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Harezmi eğitim modeli öğretmenlere uygulamalı dönüşüm sundu

Harezmi eğitim modeli uygulamalı öğretmen eğitimiyle Eskişehir'de

Eskişehir'de, Yavuz Selim İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Öğretmen Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında Harezmi Eğitim Modeli öğretmenlere tanıtıldı ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Programın temel hedefi, modelin sınıf içi uygulamalarına hazırlık ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamaktı.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Eğitimde öğretmenlere disiplinler arası öğrenme, problem çözme, iş birliği, yenilikçi ve eleştirel düşünme, teknoloji kullanımı ve proje geliştirme süreçleri konularında bilgi verildi. Sunumlar ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla katılımcılar teori ile pratiği birleştirme fırsatı buldu; grup çalışmaları farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getirerek gerçek yaşam problemlerine yönelik çözüm önerileri üretmeyi teşvik etti.

Beklenen etkiler ve uygulamaya geçiş:

Programın sonunda öğretmenlerin, Harezmi Eğitim Modeli'ni kendi eğitim ortamlarına etkin şekilde yansıtacak yeterliklere yaklaşması hedeflendi. Eğitim, öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini artırmaya ve yenilikçi, üretken ve iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar içeriyordu. Gerçekleştirilen uygulamalar, sınıf içi projelerin tasarımında ve öğrenci merkezli etkinliklerin planlanmasında doğrudan kullanılabilecek yöntemler sundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAREZMİ EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA &#039;ÖĞRETMEN EĞİTİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI&#039;...

ESKİŞEHİR'DE HAREZMİ EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA 'ÖĞRETMEN EĞİTİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI' DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kafkas üniversitesi'nde HAP sınavı: ekipler 10 yaralının tedavi ve sevk sürecini...
images

Akademide dayanıklılık arayışı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde uluslararası sosyal...
images

Eğitimde belediye desteği: Mersin kurs merkezlerinde 8 bin öğrenci ders başı yap...
images

NÖHÜ'den mikro-tüp yakıt pili çalışmasıyla TÜBA-TEKNOFEST birinciliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı