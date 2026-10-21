Harkov saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Saldırının ayrıntıları:

Harkov Valisi Oleg Sinegubov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinegubov, saldırı sonucu kentteki bazı sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını aktardı.

Başkent ve diğer hedefler:

Rus ordusu ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kievde bir apartmanı ve ulaşım altyapısını vurdu; bu saldırılar yangınlara neden oldu.

Poltava bölgesindeki Kremenchuk'ta yer alan bir üniversiteye yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandığı bildirildi.

Diplomatik görüşme öncesi gerilim:

Bu yeni saldırılar, bugün planlanan Steve Witkoff ile Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesine denk geldi.

Bir ABD'li yetkiliye göre, Witkoff dün Norveç'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdi.

HARKOV KENTİNDE RUSYA'NIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.