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Harkov saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Harkov'da Rusya'nın İHA saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı zarar gördü; Kiev ve Kremenchuk'ta da saldırı ve yaralanmalar bildirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Harkov saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Saldırının ayrıntıları:

Harkov Valisi Oleg Sinegubov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinegubov, saldırı sonucu kentteki bazı sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını aktardı.

Başkent ve diğer hedefler:

Rus ordusu ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kievde bir apartmanı ve ulaşım altyapısını vurdu; bu saldırılar yangınlara neden oldu.

Poltava bölgesindeki Kremenchuk'ta yer alan bir üniversiteye yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandığı bildirildi.

Diplomatik görüşme öncesi gerilim:

Bu yeni saldırılar, bugün planlanan Steve Witkoff ile Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesine denk geldi.

Bir ABD'li yetkiliye göre, Witkoff dün Norveç'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdi.

HARKOV KENTİNDE RUSYA&#039;NIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRI SONUCU 2 KİŞİ...

HARKOV KENTİNDE RUSYA'NIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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