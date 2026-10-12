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Harkov'da video çekerken füzenin hedefi olan kadın yaralı kurtuldu

Harkov'un Pisochyn'de video çeken bir kadın, Rus yapımı "Banderol" füzesinin yakınında yaralanarak kurtuldu; saldırıda 3 sivil öldü, 28 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Harkov'da video çekerken füzenin hedefi olan kadın yaralı kurtuldu

Harkov'da füze saldırısı:

Ukrayna'nın Harkov kentinde, Pisochyn yerleşiminde bir kadın video çekerken Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu. Saldırı yerel basına yansıyan görüntülerle gündeme gelirken, füzenin kadına çok yakın bir noktaya düştüğü görülüyor.

olay anı ve yaralanma:

Görüntülerde kadının telefonla kayıt yaptığı sırada patlama olduğu, çevredeki yapıların da zarar gördüğü aktarılıyor. Ukrayna basını, kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi. Olay anına ilişkin yayınlanan video, sivil yaşamın hedef alınmasına ilişkin tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

resmi bilanço ve yerel açıklama:

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, sivil yerleşimlerin hedef alınmaya devam ettiğini vurguladı ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Saldırı, Ukrayna'daki çatışma hattında sivil hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü gösteren yeni bir olay olarak kayda geçti ve olayın görüntüleri kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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