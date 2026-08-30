Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Harmancık'ta Köçekli Mahallesi'nde orman dışı yangına müdahale sürüyor

Harmancık Köçekli Mahallesi'nde orman dışı çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor; amaç ormanlık alana sıçramasını önlemek.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Harmancık'ta Köçekli Mahallesi'nde orman dışı yangına müdahale sürüyor

Yangının başladığı nokta ve ilk durum:

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Köçekli Mahallesi mevkiinde orman dışı bir alanda yangın başladı. Alevlerin çevredeki bitki örtüsüne ve yerleşim alanlarına yayılma riski üzerine yetkililer bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve öncelikler:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Müdahale sırasında alevlerin ormanlık alanlara sıçramasını engellemek, çevre güvenliğini sağlamak ve olası zararları en aza indirmek öncelikli hedef olarak belirlendi.

Ekipler yangının ilerleyişini gözlemleyip, söndürme ve kontrol hattı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın ve yetkililerin koordinasyonu ile riskli bölgelere müdahale hızlandırıldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının boyutu ve kontrol altına alınma süresi hakkında yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

BURSA’NIN HARMANCIK İLÇESİNE BAĞLI KÖÇEKLİ MAHALLESİ’NDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGINA BURSA...

BURSA’NIN HARMANCIK İLÇESİNE BAĞLI KÖÇEKLİ MAHALLESİ’NDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGINA BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de öğle yağmuru günlük hayatı etkilemedi
images

Çarşamba’da ikinci sel altyapı eksikliklerini gündeme taşıdı
images

Ani sağanak sonrası çıkan fırtına Van'da çatılara ve ağaçlara zarar verdi
images

Tavla Mahallesi'nde zeytinlikte başlayan alevler büyümeden durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor