Harmankaya Kanyonu'nda ziyaretçilere güvenlik uyarısı: yangın ve boğulma riskine dikkat

Harmankaya Kanyonu'nda bilgilendirme çalışması:
Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda ziyaretçilere yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Çalışmayı Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü.
Uygulama sırasında kanyon içinde ve çevresinde oluşabilecek risklere dikkat çekildi; özellikle orman yangını tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.
ziyaretçilere iletilen uyarılar:
Ziyaretçilere ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisindeki belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda bilgi verildi. Ayrıca boğulma riskine karşı dikkatli olunması istendi.
amaç ve önemi:
Yapılan bilgilendirmenin amacı, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve parkın doğal yapısının korunmasına katkı sunmaktır. Ziyaretçilerin uyarılara uyması, hem yangın hem de kaza risklerini azaltacaktır.
HARMANKAYA KANYONU’NDA ZİYARETÇİLERE YANGIN VE BOĞULMA UYARISI
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