Harmankaya Kanyonu'nda ziyaretçilere güvenlik uyarısı: yangın ve boğulma riskine dikkat

Harmankaya Kanyonu'nda bilgilendirme çalışması:

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda ziyaretçilere yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Çalışmayı Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü.

Uygulama sırasında kanyon içinde ve çevresinde oluşabilecek risklere dikkat çekildi; özellikle orman yangını tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

ziyaretçilere iletilen uyarılar:

Ziyaretçilere ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisindeki belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda bilgi verildi. Ayrıca boğulma riskine karşı dikkatli olunması istendi.

amaç ve önemi:

Yapılan bilgilendirmenin amacı, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve parkın doğal yapısının korunmasına katkı sunmaktır. Ziyaretçilerin uyarılara uyması, hem yangın hem de kaza risklerini azaltacaktır.

HARMANKAYA KANYONU’NDA ZİYARETÇİLERE YANGIN VE BOĞULMA UYARISI