Harput bağlarından Türkiye pazarına: Elazığ üzümü hasada hazırlanıyor

hasada hazırlıklar:

Elazığ'ın Harput ilçesine bağlı Kurtdere köyünde üzüm üretimi, yaklaşan hasat öncesi yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bölgede 15 dönümlük alanda üretim yapan üretici Necip Ekinci, bağlardaki meyve gelişiminin ve rekoltenin geçen yıla göre belirgin şekilde iyileştiğini aktardı.

Ekinci, geçen yıl bölgede yaşanan don felaketi nedeniyle rekoltede kayıplar oluştuğunu ancak bu sezon bakım, sulama ve iklim koşularının elverişli olmasıyla verimin arttığını söyledi. Bağlarda son ilaçlama uygulamaları, kasa ve hasat ekipmanlarının hazırlığı gibi çalışmalarda son rötuşların yapıldığı belirtildi. Üretici, bağlarda hasada başlamanın ortalama 15-20 gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

ürün kalitesi ve dağıtım:

Elazığ üzümünün dayanıklı yapısı ve yüksek raf ömrü, ürünün iç piyasaya ulaşmasında önemli avantaj sağlıyor. Ekinci, üzümün hem tat hem de dayanıklılık bakımından bu yıl istenen kaliteyi yakaladığını vurguladı. Bu özellikler aracılar aracılığıyla ürünün ülke geneline gönderilmesini kolaylaştırıyor.

Artan rekoltenin piyasaya yansımasının fiyatlara etkisi olacağı öngörülüyor. Geçen yıl dondan dolayı arzın kısıtlanması fiyatları yukarı çekmişti; bu yıl ürün bolluğunun fiyatları bir miktar düşürebileceği belirtiliyor. Buna karşın üreticiler, kaliteyi korumanın hem gelir hem de pazar erişimi açısından belirleyici olacağını söylüyor.

Hasat öncesi yürütülen hazırlıklar, sahadaki performansın korunması amacıyla önem kazanıyor. Ekinci, üretim sürecinde yapılan düzenli bakımın ve hızlı lojistik hazırlığın, Elazığ'ın tescilli üzümünün Türkiye pazarındaki yerini güçlendireceğini ifade etti ve inşallah verimli bir hasat beklediklerini ekledi.

ELAZIĞ’DA ÜZÜM ÜRETİCİLERİ, YAKLAŞAN HASAT DÖNEMİ ÖNCESİNDE SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR. GEÇEN YIL YAŞANAN DON OLAYININ ARDINDAN BU SEZON VERİMİN YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTEN ÜRETİCİ NECİP EKİNCİ, 15 DÖNÜMLÜK BAĞLARINDA 15-20 GÜN İÇERİSİNDE HASADA BAŞLAYACAKLARINI İFADE ETTİ