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Harran'da akşam çarpışması: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Harran'da Balgat Çatı mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Harran'da akşam çarpışması: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Harran'da trafik kazası

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Balgat Çatı mevkiinde akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir genç ağır yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Çarpışma, 47 AAP 404 plakalı otomobili süren M.Ö. (29) ile aynı yönde ilerleyen ve 63 AIV 130 plakalı motosikleti kullanan İsa Gümer’in (25) arasında gerçekleşti. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde iki aracın çarpışma anına dair kayıtlar ve izler incelendi.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Ağır yaralanan Gümer, sağlık ekiplerince önce Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumu ağır olduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü Musa Özdemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve adli işlemler devam ediyor.

İSA GÜMER

İSA GÜMER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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