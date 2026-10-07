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Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran'da İmam Bakır, Çavlı, Tantana, Şükürali, Kabataş, Tekneli, Coşanlar ve Bellitaş'ı kapsayan 10 kilometrelik grup yolunda asfalt sökümü, stabilize serimi ve genişletme çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Harran ilçesinde toplam 10 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Proje güzergâhı İmam Bakır, Çavlı, Tantana, Şükürali, Kabataş, Tekneli, Coşanlar ve Bellitaş mahallelerini kapsıyor.

yapılan işler ve hedef:

Ekipler, güzergâhta deforme olmuş asfaltın sökümünü, stabilize serimini ve yol genişletme çalışmalarını yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması hedefleniyor. İşlemler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınarın talimatları doğrultusunda planlanıp uygulanıyor.

bölge sakinlerinin görüşü:

Çalışmalar bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri daha önce bölgeye araçla ulaşımın zor olduğunu, zaman zaman at arabasıyla yolculuk yaptıklarını belirterek 'Daha önce buradan araçlarla gidip gelemiyorduk, ancak at arabasıyla ulaşım sağlanıyordu. Bugünlere geleceğimize inanmıyorduk. Şimdi yolumuz çok güzel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplerine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

HARRAN’DA YOLLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYLE YENİLENİYOR

HARRAN’DA YOLLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYLE YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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