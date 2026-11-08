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Harran'da otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 7 yaralı

Harran ilçesi Küçükyıldız Mahallesi'nde otlatma sırasında başlayan aileler arası tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı, 1'i ağır.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Harran'da otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 7 yaralı

Harran'da otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Küçükyıldız Mahallesinde, hayvan otlatma sırasında çıkan anlaşmazlık iki aile fertleri arasında büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taş ve sopanın yanı sıra ateşli silahların da kullanıldığı belirtilirken toplam 7 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında başlayan tartışma kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tırmandı. Kavgada taraflar arasında hem silah hem de yakın temasla kullanılabilen taş ve sopalar devreye girdi. Yaralananlar olay yerindeki müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Acil çağrıları üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, sağlık durumunun takibi için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde, tanık beyanları ile delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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