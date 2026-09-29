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Harşit çayında debi düşüşü ve kirliliğe karşı somut çözüm önerileri

Gümüşhane Üniversitesi'nin raporu; Harşit Çayı'nda debi düşüşü, yosunlaşma ve mikrobiyal kirlilik tespit ederek DSİ ve Tarım Bakanlığına öneriler sundu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Harşit çayında debi düşüşü ve kirliliğe karşı somut çözüm önerileri

raporun sunumu:

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen saha ve laboratuvar çalışmaları sonucu hazırlanan bilimsel rapor, Harşit Çayı'nda gözlenen su kalitesi sorunlarını ve çözüm önerilerini içerecek şekilde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya sunuldu.

raporun bulguları:

Çalışmada, çayın özellikle şehir geçişinde su kalitesine ilişkin bir dizi sorun tespit edildi. Bazı noktalarda mikrobiyolojik kirlilik verilerine ulaşıldı; ayrıca yaz aylarında yaşanan debi düşüşü koşullarının yosunlaşmayı artırdığı kaydedildi. Bu bulgular, hem ekosistemin hem de insan kullanımına yönelik su güvenliğinin olumsuz etkilendiğine işaret ediyor.

Akademisyenler, elde edilen ölçüm ve analiz sonuçlarının çayın farklı kesimlerindeki mevcut baskıları gösterdiğini ve zaman içinde tekrar eden düşük debi dönemlerinin biyolojik dengenin bozulmasına zemin hazırladığını vurguladı.

önerilen müdahale adımları:

Rapor, sorunların çözümüne yönelik bir dizi müdahale önerisi içeriyor. Bunların başında üst havzada gölet ve mini barajlar yapılarak yaz dönemi düşük debilerinde su depolama sağlanması geliyor.

Şehir geçişinde çayın akış kalitesini korumaya yönelik kademeli bentler oluşturulması, tarımsal sulamanın kontrollü hale getirilmesi, kanalizasyon sızıntılarının önlenmesi ve dere yatağında düzenli temizlik uygulanması diğer öncelikli öneriler arasında yer aldı.

Bu öneriler, hem kısa vadeli akış kontrolünü amaçlıyor hem de uzun vadede su kalitesini iyileştirerek yosunlaşma ve mikrobiyal riskleri azaltmayı hedefliyor.

Raporu sunan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, üst havzalarda su depolama yapılarının oluşturulması ve düşük debi dönemlerinde çayın akışının korunmasına yönelik taleplerinin DSİ Genel Müdürlüğüne iletildiğini belirtti.

Yetkililere sunulan bu bilimsel değerlendirme ve öneriler, bölgedeki su yönetimi uygulamalarında değişiklik yapılması ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması gerektiğine dair somut adımların atılmasını amaçlıyor.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN HARŞİT ÇAYI’NDAKİ DEBİ DÜŞÜŞÜ, YOSUNLAŞMA VE...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN HARŞİT ÇAYI’NDAKİ DEBİ DÜŞÜŞÜ, YOSUNLAŞMA VE KİRLİLİK SORUNLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN BİLİMSEL RAPOR, TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER İLE DSİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF BALTA’YA SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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