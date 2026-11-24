Hasada kısa ara önerisi: Salihli fabrikalarında yoğunluk

Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl kaydedilen yüksek zeytin rekoltesi, zeytinyağı fabrikalarının işleme kapasitesinde büyük bir baskı oluşturdu. Fabrika avlularının zeytinle dolması ve tesislerin kapasitesinin üst sınırına yaklaşması üzerine Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy üreticilere geçici bir ara çağrısında bulundu.

üreticiyi koruma çağrısı:

Aksoy, fabrikaların gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, yağlık zeytinlerin uzun süre fabrikalarda beklemesinin hem kaliteyi düşürebileceğini hem de üreticinin gelirini zayıflatabileceğini belirtti. Bu riski en aza indirmek amacıyla üreticilere 3 ila 5 gün süreyle yağlık zeytin hasadına ara verilmesini önerdi. Aksoy, bu süre zarfında üreticilerin sofralık zeytin toplama faaliyetlerine devam edebileceklerini de kaydetti.

rekolte ve fiyatlara etkisi:

Salihli'de beklenen rekolte artışına ilişkin rakamları paylaşan Aksoy, yağlık zeytin için 2025'te tahmini 14 bin 696 ton olan rekoltenin 2026'da 53 bin 500 tona yaklaşmasının beklendiğini belirtti. Sofralık zeytin için de 2025 tahmini 14 bin 696 ton seviyesinden 2026'da 22 bin 944 ton olarak öngörüldüğünü aktardı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise bölgede yaşanan ürün bolluğunun fiyatlara olumsuz yansıdığını ifade etti. Yüksel, "Bu ürün bolluğundan dolayı Sultani üzümde olduğu gibi zeytinde de üreticilerimiz fiyat konusunda mutlu olmadı. Salihli’de yaklaşık 4 milyon zeytin ağacı bulunan zeytin, bölgemizin önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yıl da zeytinde ürün bolluğu yaşanıyor" sözleriyle üreticilerin fiyat baskısı altında olduğunu vurguladı.

Yetkililerin çağrısı, fabrikalarla üreticiler arasında kısa süreli koordinasyon sağlayarak zeytinin depoda uzun süre beklemesinin önüne geçmeyi ve kalitenin korunmasını hedefliyor. Salihli'de hasat planlaması ve fabrika kapasitesi dengesi, önümüzdeki günlerde üretici mağduriyetinin azaltılması açısından belirleyici olacak.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BU YIL YAŞANAN YÜKSEK ZEYTİN REKOLTESİ, ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. FABRİKALARIN İŞLEME KAPASİTESİNİN DOLMASI ÜZERİNE SALİHLİ TİCARET BORSASI BAŞKANI YETİŞ AKSOY, ÜRETİCİLERE YAĞLIK ZEYTİN HASADINA 3-5 GÜN ARA VERMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.