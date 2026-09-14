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Hasadı yapılmış tarladaki yangın esere yakın çalılıklara sıçradı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esere'de hasadı yapılmış şerbetçiotu tarlasındaki yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hasadı yapılmış tarladaki yangın esere yakın çalılıklara sıçradı

Esere mevkisinde tarlada başlayan yangın

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Esere mevkisinde küme evleri yakınlarındaki hasadı yapılmış bir şerbetçiotu tarlasından çıkan yangın kısa sürede çevredeki çalılık alana sıçradı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü.

Soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Bölgede, yeniden alevlenmelere karşı soğutma ve kontrol çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin net bilgi, yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak.

ŞERBETÇİOTU TARLASINDA ÇIKAN YANGIN ÇALILIK ALANA SIÇRADI

ŞERBETÇİOTU TARLASINDA ÇIKAN YANGIN ÇALILIK ALANA SIÇRADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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