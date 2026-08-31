Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye merkezine bağlı Sakızgediği Köyü yakınlarında, otoyol kenarındaki hasadı tamamlanmış mısır tarlasında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ancak çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, tarladaki anızlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevlerin hızlı yayılması üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yapılan müdahale ile yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.

zararın boyutu:

Yangında, tarlanın bir bölümü zarar gördü; ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde hasar sınırlı kaldı. Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada yangının çıkış nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

OSMANİYE’DE ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ