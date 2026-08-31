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Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'nin Sakızgediği Köyü'nde hasadı tamamlanan mısır tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye merkezine bağlı Sakızgediği Köyü yakınlarında, otoyol kenarındaki hasadı tamamlanmış mısır tarlasında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ancak çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, tarladaki anızlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevlerin hızlı yayılması üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yapılan müdahale ile yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.

zararın boyutu:

Yangında, tarlanın bir bölümü zarar gördü; ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde hasar sınırlı kaldı. Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada yangının çıkış nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

OSMANİYE’DE ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE’DE ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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